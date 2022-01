WTA 250 Melbourne Summer Set 1: Il Tabellone Principale e Qualificazione. Camila Giorgi dà forfait da testa di serie n.4. Trevisan e Errani nelle quali

Camila Giorgi ha dato forfait pochi minuti fa dal torneo WTA 250 di Melbourne.

L’azzurra, testa di serie n.4, avrebbe dovuto affrontare all’esordio Vera Zvonareva.

(1) Naomi Osakavs Alizé CornetPetra Marticvs Maryna ZanevskaShuai Zhangvs Clara BurelAndrea Petkovicvs (5) Liudmila Samsonova

(3) Veronika Kudermetova vs Qualifier

Madison Brengle vs Qualifier

Anastasia Potapova vs (WC) Lizette Cabrera

Qualifier vs (8) Katerina Siniakova

(7) Tereza Martincova vs Ana Konjuh

Jaqueline Cristian vs Kaia Kanepi

Saisai Zheng vs Qualifier

Vera Zvonareva vs (9) Alison Riske

(6) Viktorija Golubic vs (ALT) Lauren Davis

Qualifier vs (WC) Seone Mendez

Elena-Gabriela Ruse vs (WC) Arina Rodionova

Qualifier vs (2) Simona Halep

(1) Lauren Davisvs Olga GovortsovaViktoria Kuzmovavs (7) Magdalena Frech

(2) Anna Bondar vs Leonie Kung

Mai Hontama vs (9) Viktoriya Tomova

(3) Bernarda Pera vs Rebecca Sramkova

Jule Niemeier vs (11) Qinwen Zheng

(4) Danka Kovinic vs (WC) Alexandra Osborne

Katarzyna Kawa vs (12) Nao Hibino

(5) Dayana Yastremska vs Lesley Pattinama Kerkhove

(WC) Kimberly Birrell vs (8) Martina Trevisan

(6) Qiang Wang vs (WC) Destanee Aiava

(WC) Taylah Preston vs (10) Sara Errani