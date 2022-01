Novak Djokovic si allena a Marbella con le palle dell’Australian Open

Rimane ancora un segreto se Novak Djokovic giocherà o meno agli Australian Open, ma la verità è che il numero uno del mondo ha già fatto un viaggio. Djokovic ha preso l’aereo da Belgrado a Marbella, dove si sta allenando duramente per preparare l’inizio della stagione ovunque essa sia.

Come si può vedere nel video condiviso da Soto Tennis Academy, c’è un dettaglio che permette anche una piccola speculazione. È che le palle con cui Djokovic si ritrova ad allenarsi sono degli Australian Open. Un segno che pensa che andrà ancora a Melbourne?

We can confirm @DjokerNole is ready for @AustralianOpen if possible! pic.twitter.com/q9WJFzBU41

— SotoTennis Academy (@SotoTennis) December 31, 2021