Challenger Bendigo: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Ben sette azzurri al via nel Md

BENDIGO , Australia (H) /80 – Tabellone Principale Parte Alta

(1) Milojevic, Nikola vs Bye

Bachinger, Matthias vs Safwat, Mohamed

(WC) Jasika, Omar vs Agamenone, Franco

Bye vs (15) Olivo, Renzo

(11) Popko, Dmitry vs Bye

Basic, Mirza vs (WC) Fancutt, Thomas

Cobolli, Flavio vs Qualifier

Bye vs (7) Kozlov, Stefan

(4) Halys, Quentin vs Bye

Mmoh, Michael vs Torpegaard, Mikael

Bourgue, Mathias vs (WC) Bouzige, Moerani

Bye vs (13) Masur, Daniel

(10) Couacaud, Enzo vs Bye

Baldi, Filippo vs Kicker, Nicolas

Fabbiano, Thomas vs Kelly, Dayne

Bye vs (6) Dzumhur, Damir

(WC) McCabe, Jamesvs Muller, AlexandreElias, Gastaovs QualifierBye vs (12) Rola, Blaz

(16) Bergs, Zizou vs Bye

Qualifier vs (WC) Romios, Matthew Christopher

Giustino, Lorenzo vs Tu, Li

Bye vs (3) Grenier, Hugo

(8) Escobedo, Ernesto vs Bye

Trungelliti, Marco vs Moroni, Gian Marco

Ugo Carabelli, Camilo vs Uchiyama, Yasutaka

Bye vs (9) Jung, Jason

(14) Kuzmanov, Dimitar vs Bye

Mena, Facundo vs Qualifier

Bemelmans, Ruben vs Kopriva, Vit

Bye vs (2) Ilkel, Cem

(1) Pospisil, Jaroslavvs Bye(2/Alt) Pearson, Kodyvs (WC) Errey, Cooper(3) Addison, Aaronvs (WC) Camus, Charlie(4) Dellavedova, Matthewvs (WC) Pavlekovich Smith, Thomas

Centre Court – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Aaron Addison vs [WC] Charlie Camus

Court 2 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Matthew Dellavedova vs [WC] Thomas Pavlekovich Smith

Court 1 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2/Alt] Kody Pearson vs [WC] Cooper Errey