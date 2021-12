Atp Cup, Italia favorita contro l’Australia: in quota nettamente avanti Sinner e Berrettini

Il 2022 del tennis parte dall’Australia con l’Atp Cup, competizione per nazioni di inizio stagione, giunta alla terza edizione. L’Italia è inserita nel girone con Russia – vincente lo scorso anno in finale proprio contro gli azzurri – Francia e Australia e proprio contro i padroni di casa comincerà il suo cammino nella competizione. Secondo gli esperti gli azzurri guidati dal duo Berrettini Sinner sono nettamente avanti: l’altoatesino, il primo a scendere in campo contro Duckworth, non dovrebbe avere problemi, con il successo azzurro in quota a 1,15 contro il 4,50 del tennista australiano. Anche Berrettini vede il successo, seppur in un match leggermente più equilibrato sulla carta, contro De Minaur: il romano è proposto a 1,42 contro il 2,60 del numero 34 del mondo.