Test positivo al Covid-19. Il capitano della Spagna deve dare forfait all’ATP Cup. Preoccupazioni per Bautista Agut

La Spagna ha subito un’altra battuta d’arresto nella ATP Cup. Dopo Rafael Nadal che ha annunciato che non avrebbe giocato la competizione e ha lasciato la squadra senza la sua figura principale, ora è stato il turno di un test Covid-19 positivo ad estromettere il capitano.

Daniel Gimeno Traver, coach di Bautista Agut è risultato positivo al Covid.

Gimeno è risultato positivo al nuovo coronavirus all’arrivo in Australia, e i rapporti dalla Spagna affermano che è in buona salute e asintomatico, ma non potrà ovviamente essere il capitano. Questo problema solleva anche possibili preoccupazioni su Bautista Agut. Il numero 19 del mondo è risultato negativo all’arrivo ma, con l’allenatore infetto, potrebbe risultare positivo al prossimo PCR.