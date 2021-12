Anastasia Pavlyuchenkova positiva al Covid-19: la russa salterà il torneo di Melbourne

“Sono arrivata in Australia nella giornata di martedì e sono risultata positiva al Covid-19“, comincia con queste parole il comunicato diffuso da Anastasia Pavlyuchenkova sui propri canali social. La tennista russa, numero undici della classifica WTA in singolare, non potrà dunque prendere parte al torneo WTA 250 di Melbourne che scatterà tra pochi giorni: “Sono completamente vaccinata e in isolamento in un hotel, sto seguendo tutti i protocolli sanitari sotto la supervisione dei medici. Tornerò in campo quando sarà sicuro per tutti“.

Il posto lasciato libero da Pavlyuchenkova nel main draw del torneo di Melbourne sarà occupato da Beatriz Haddad Maia.