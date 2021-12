Benoit Paire positivo al Covid per la seconda volta

Benoit Paire si unisce alla lista dei positivi al COVID-19 nel circuito ATP. Con nomi del calibro di Rafael Nadal, Denis Shapovalov e Andrey Rublev già isolati e in attesa di recuperare in vista degli Australian Open.

Benoit però è il primo tennista ad aver contratto il coronavirus per la seconda volta. Paire stesso ha dato la notizia sui social media, visibilmente frustrato: “Bene, il mio nome è Benoit Paire e sono positivo al COVID per la 250esima volta! Francamente, non ne posso più del vostro Covid di M… Come sto? Ho il raffreddore , ma per tutte queste quarantene che ho passato in una stanza, da solo, dall’altra parte del mondo, non sto bene mentalmente”.

Non è la prima volta, infatti, che il francese ha dovuto isolarsi, sia attraverso un contatto ravvicinato con un positivo o perchè lui stesso positivo.