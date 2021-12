Juan Martin Del Potro aumenta l’intensità degli allenamenti (Video)

Anno nuovo, vita nuova per Juan Martín Del Potro! L’argentino, ex numero 3 del mondo, è sempre più vicino al ritorno alle competizioni due anni e mezzo dopo l’ultima volta che ha calcato i campi del circuito ATP. Ciò è accaduto nel lontano mese del giugno 2019, al Queen’s Club di Londra, prima che le “maledette” lesioni al ginocchio destro lo costringessero ad andare sul tavolo operatorio per una quarta volta.

Del Potro si sta già allenando con grande intensità, come dimostra un video postato sui social questa sera.

Il 33enne argentino ha delle wild card che lo aspettano per l’ATP 250 di Buenos Aires e all’ATP 500 di Rio de Janeiro, dipende solo dalle sue condizioni fisiche per riceverle.