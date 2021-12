Ramkumar Ramanathan difende il circuito challenger

Ramkumar Ramanathan è uno dei nomi principali del tennis indiano. Il 27enne gioca essenzialmente nel circuito Challenger, anche se fa qualche torneo ATP qua e là ed ha raggiunto, per esempio, nel 2018 la finale dell’ATP 250 a Newport.

Quindi Ramanathan ha esperienza più che sufficiente per parlare di entrambi i “circuiti” e una cosa è certa: l’attuale n.184° ATP non ha dubbi sulla competitività del circuito Challenger.

“Ho giocato sia i Challenger che gli ATP e la differenza non è molta. Gli sfidanti sono più motivati secondo me nel circuito challenger. Il desiderio di vincere questi tornei è ancora più grande per i tennisti che hanno voglia di emergere”, ha dichiarato al Times Of India.

“A volte quando sei testa di serie in un torneo ATP vinci alcune partite più facilmente. Nei Challenger, spesso le sfide e la lotte sono enormi”.