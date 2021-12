Diventa maggiorenne la Fondazione di Roger Federer

Roger Federer ha celebrato il 18° anniversario del lancio della sua fondazione il 25 dicembre, giorno di Natale. Il progetto sociale del campione elvetico ha contribuito a cambiare la vita di quasi due milioni di bambini, secondo l’ultimo rapporto della fondazione, pubblicato alla fine dello scorso anno.

La Roger Federer Foundation lavora con progetti educativi in sei paesi africani: Sudafrica (dove è nata la madre Lynette), Zambia, Botswana, Namibia, Zimbabwe e Malawi. Alcune iniziative sono mantenute anche in Svizzera, la patria del tennista.

Durante la pandemia dell’anno scorso, l’ente ha stanziato un milione di dollari per la lotta contro la fame in Africa. Si stima che l’aiuto finanziario ha avuto benefici per ben 64.000 bambini e le loro famiglie in situazioni di vulnerabilità.