Claudio Cataldi prova le qualificazioni a Doha all’età di 61 anni: sconfitto 6-0 6-1 in 39 minuti

Tanti giocatori senza ranking mondiale provano, ogni settimana, le qualificazioni dei vari tornei Futures programmati in giro per il mondo con l’obiettivo di centrare il main draw e avvicinarsi alla conquista del primo punto ATP. Tra questi tennisti, nel tabellone cadetto del $15.000 di Doha (Qatar) cominciato domenica 26 dicembre, ce n’era uno particolare: Claudio Cataldi, 61 anni (classifica italiana 3.2), uno dei più anziani di sempre a prendere parte ad un torneo professionistico.

A due mesi dall’ultima apparizione (nell’ottobre scorso disputò le qualificazioni a Sharm El Sheikh, dove perse al primo turno contro l’israeliano Hacohen), Cataldi ci ha riprovato sul cemento qatariota ma anche questa volta non gli è andata bene: l’azzurro, infatti, ha perso contro il britannico Ali Habib (19 anni, senza classifica ATP in singolare) con il punteggio di 6-0 6-1 in appena 39 minuti di gioco.