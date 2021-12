Il torneo di Buenos Aires potrebbe diventare ATP 500

Nonostante i gravi problemi provocati dalla pandemia, il tennis in America Latina nel 2022 ripartirà con grandi nomi al via (Berrettini, Thiem, Ruud, Alcaraz, tanto per citarne alcuni) e cerca un ulteriore rilancio per il prossimo futuro. La nascita del circuito di Challenger Dove ha dato grand linfa al continente, con risultati concreti come la grande ascesa di diversi giovani argentini (Baez e Cerundolo tra gli altri), ma si cerca di alzare il livello dei principali tornei per attrarre i migliori giocatori.

La direzione dell’ATP 250 di Buenos Aires ha rilasciato una nota molto interessante, per bocca di uno dei dirigenti di spicco, Martín Hughes. Sembra che l’ATP voglia elevare tre tornei attualmente 250 a categoria 500. A Baires stanno spingendo per sfruttare la chance e diventare un torneo più ricco e importante, come il Rio Open che si svolge nella stessa leg sudamericana.

#ArgOpen2022 🏆 “La ATP dará un upgrade a 3 torneos 250 y los convertirá en 500. El Argentina Open es uno de los candidatos por su gran organización” – Martín Hughes pic.twitter.com/fxxmuMmMXq — Argentina Open (@ArgentinaOpen) December 20, 2021

Marco Mazzoni