Il vaccino russo Sputnik non è accettato in Australia, molti tennisti a rischio?

La trasferta in Australia potrebbe diventare molto, molto complicata anche per diversi tennisti che hanno completato il ciclo vaccinale. Infatti le autorità “down under” hanno non hanno inserito il vaccino Sputnik nella lista di quelli approvati per sbarcare in Australia e quindi poter partecipare a competizioni sportive internazionali.

A confermare il tutto la tennista russa Natalia Vikhlyantseva, inserita nella top 200 WTA, che ha spiegato sui propri social che non potrà competere agli Australian Open 2022 perché il vaccino russo Sputnik non lo è accettato in Australia. Il vaccino russo è stato somministrato in moltissimi paesi, ma non è mai stato riconosciuto né dall’Organizzazione mondiale della sanità né dall’Agenzia europea per i medicinali, quindi questa non è una notizia in fondo sorprendente. Oltre alla Russia, ci sono molti altri paesi come la Serbia, Ungheria, Bielorussia, Bulgaria, paesi Baltici ecc, che hanno somministrato grandi quantità di Sputnik ai loro cittadini, quindi è molto probabile che alcuni dei tennisti di quelle nazioni siano stati vaccinati con quel siero e quindi adesso corrano il rischio di non poter disputare l’Australian Open.

L’Australia consente l’ingresso ai viaggiatori che hanno assunto Sputnik ma hanno poi ricevuto una dose di richiamo con uno dei vaccini riconosciuti, come Pfizer o Moderna.