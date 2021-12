Emma Raducanu personaggio sportivo dell’anno per la BBC (Video)

Emma Raducanu è stata eletta personaggio sportivo dell’anno 2021 dalla BBC. Il prestigioso riconoscimento per la giovane tennista britannica arriva grazie al suo incredibile successo all’ultimo US Open, che l’allora 18enne ha alzato a sorpresa – senza perdere un set – interrompendo un digiuno di ben 44 anni per una tennista del suo paese. Con lei in lizza per il premio c’erano anche l’attaccante del Manchester City e dell’Inghilterra Raheem Sterling, il pugile Tyson Fury e la paralimpica britannica Sarah Storey.

La giovane stella del tennis femminile ha così ringraziato: “Sono davvero felice di questo premio, sono cresciuta seguendo ogni anno il premio di personaggio sportivo dell’anno ed è un onore essere tra i vincitori. Sono felice anche per il tennis britannico e che siamo riusciti a ottenere questo premio… di nuovo! Grazie a tutti i tifosi e a chi mi ha votato, quest’anno è stato folle. L’energia di quest’anno giocando a Wimbledon davanti al mio pubblico di casa, era qualcosa che non avevo mai sentito prima”.

Emma Raducanu ha riportato la coppa di uno Slam in Gran Bretagna dal 1977, quando Virginia Wade vinse a Wimbledon. Un successo che segnato alcuni record:

È diventata la prima donna nell’era Open a vincere un Grande Slam da qualificata;

È stata la più giovane campionessa in un torneo del Grande Slam femminile dopo Maria Sharapova a Wimbledon nel 2004

È la più giovane britannica a vincere un titolo del Grande Slam, uomo o donna

È la prima donna a vincere gli US Open senza perdere un set da Serena Williams nel 2014

Ovviamente le aspettative su di lei sono enormi, in patria e non solo. Vedremo come inizierà il 2022, con al fianco l’espero coach Torben Beltz, che ha costruito la carriera vincente di Angelique Kerber.

Marco Mazzoni