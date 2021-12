Jennifer Brady non giocherà agli Australian Open. Per lei dopo lo slam aussie ci sarà un tonfo in classifica

Le assenze agli Australian Open cominciano ad accumularsi e c’è un’altra grande assenza nel torneo femminile. Non tanto per la sua forma attuale, ma per quello che ha fatto in questo torneo quest’anno. Stiamo parlando di Jennifer Brady, una delle grandi protagoniste dell’edizione 2021, dove raggiunse la finale e dove fu sconfitta da Naomi Osaka. Soffre di un infortunio al piede destro e la sua stagione inizierà solo a marzo.

Attualmente alla 25esima posizione della classifica WTA, Brady vedrà cadere la fetta più grande dei suoi punti, dato che non avrà la possibilità di difendere i 1300 punti guadagnati a Melbourne. Di conseguenza, l’americana si prepara a fare un grande crollo nella classifica mondiale, e potrebbe anche uscire dalla top 70 dopo il primo Grand Slam della stagione.