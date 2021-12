Esibizione Abu Dhabi: Andrey Rublev vince il torneo. Sconfitto in finale Andy Murray (Video)

In una sorta di prova generale per la nuova stagione, Andrey Rublev ha tutto il diritto di essere contento della sua prestazione. Il numero cinque ATP ha conquistato il Mubadala World Tennis Championship, un torneo di esibizione che si è concluso questo sabato ad Abu Dhabi. Il russo ha battuto in finale Andy Murray che ha mostrato in questo torneo dei segnali molto positivi per il 2022.

Rublev ha chiuso per 6-4, 7-6(2) in un incontro in cui la sua maggiore potenza alla fine ha fatto la differenza. Eppure, il britannico lascia il torneo a testa alta mostrando ottimi segnali per quello che sarà l’inizio ufficiale della stagione in Australia. Andyy è riuscito persino a recuperare un break nel secondo set, ma Rublev è stato autorevole nel tie-break e non ha dato alcuna possibilità al britannico di portare la partita al terzo set.

ESIBIZIONE Abu Dhabi (Emirati Arabi), cemento – Finali

14:00 Shapovalov D. (Can) – Nadal R. (Esp) 3/4 posto

16:00 Rublev A. (Rus) – Murray A. (Gbr) -:- 1/2 posto