Annullata la squalifica a Matilde Paoletti

Buone notizie arrivano per Matilde Paoletti. L’ITF ha stabilito che la diciottenne non ha colpe nell’aver assunto una sostanza proibita, il Clostebol, a cui era risultata positiva dopo un controllo durante il torneo WTA di Palermo. La sospensione provvisoria è cancellata., Matilde potrà tornare in campo immediatamente.

Nel comunicato ITF si legge che la Federazione internazionale ha accolto la difesa dell’azzurra e concluso che Paoletti non è colpevole di dolo o di negligenza. Dunque, in base al regolamento, la sua squalifica è da ritenersi annullata.

L’ITF ha anche stabilito che l’azzurra potrà mantenere i punti ottenuti nell’unico torneo disputato tra il 19 luglio, data del controllo a Palermo in cui sono emerse le tracce del Clostebol, e il 14 settembre, data di inizio della squalifica. Ovvero quelli ottenuti grazie al secondo turno al W25 di Verbier, in Svizzera, in calendario dal 23 al 29 agosto scorso.

La WADA però potrà ancora presentare appello al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.