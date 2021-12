Memorial Carlo Agazzi | Al PalaIseo un week-end da ricordare: c’è Federico Gaio

Con la provincia di Brescia, Federico Gaio ha da anni un rapporto molto felice. Nel 2016 ha vinto a Iseo l’ottava edizione del Memorial Carlo Agazzi – Trofeo Cst, del quale sarebbe poi diventato un habitué, mentre nel 2019 ha conquistato sulla terra di Manerbio uno dei suoi quattro titoli internazionali nell’Atp Challenger Tour.

E ora, al termine di una stagione chiusa da numero 153 del mondo e numero 10 d’Italia, il 29enne tennista faentino è pronto a tornare nel Bresciano per un evento interamente dedicato a lui, e parte delle tante manifestazioni contenute nella dodicesima edizione del Memorial Carlo Agazzi – Trofeo Cst. Gaio sarà in riva al Lago d’Iseo sabato 18 dicembre, dalle 9 del mattino fino al tardo pomeriggio, per regalare una giornata da ricordare ai tanti ragazzi della scuola tennis del PalaIseo, coordinata dagli istruttori Andrea Agazzi ed Edoardo Pacifico. I giovani avranno il piacere di giocare insieme a lui, confrontarsi, ascoltarne i racconti e seguirne i consigli, con l’obiettivo di sfruttare l’esperienza per crescere come giocatori. E poi potranno partecipare e intervenire alla conferenza stampa col giocatore, e quindi assistere al suo match d’esibizione (dalle 17.30) col padrone di casa Andrea Agazzi, ex tennista professionista e cuore di tutte le iniziative del PalaIseo. E non è tutto, perché in precedenza, in mattinata, il giocatore romagnolo terrà uno stage riservato agli amici e agli sponsor del Memorial, che hanno imparato ad apprezzarlo – come tennista e come persona – nelle sue tante presenze a Iseo.

“Dopo tante tappe più che soddisfacenti del nostro Memorial 2021 – spiega Agazzi – siamo pronti per l’ultima, e ci auguriamo che tutto possa andare per il verso giusto come successo nelle precedenti. Ma siamo certi che sarà così, visto che Federico è un ragazzo d’oro che si presta benissimo a iniziative come questa, proprio come Paolo Lorenzi che è stato da noi per un evento simile nel mese di settembre. Ribadiamo la nostra felicità per la formula del Memorial scelta quest’anno, che ha come obiettivo quello di accrescere ulteriormente la passione per il tennis nei nostri ragazzi, così come di mantenere viva la tradizione di un evento di lungo corso, intitolato a mio papà Carlo”. Da ricordare che, nella giornata di sabato, sui campi del PalaIseo scatta anche un torneo rodeo under 14, sia maschile che femminile (novità assoluta nel Memorial), con i primi incontri di due tabelloni che proseguiranno anche all’indomani, fino a eleggere i due giovani campioni.