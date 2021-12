Davis: Slovacchia vs. Italia a Bratislava su cemento indoor

Prima volta per l'Italia di Davis in Slovacchia

Bratislava è stata scelta come sede dell’incontro preliminare di Coppa Davis Slovacchia vs. Italia, in campo il weekend 4-5 marzo 2022 alla NTC Arena. Si giocherà su cemento indoor, nello stesso palazzetto che lo scorso settembre ha visto trionfare il team di casa sul Cile, guadagnandosi così l’accesso al tabellone principale della Davis.

Sarà la prima volta dell’Italdavis in Slovacchia. Nell’unico precedente disputato, anno 2009, il team dell’allora capitano Miloslav Mecir giocò a Cagliari contro gli azzurri di Corrado Barazzutti, con la vittoria per Fognini e compagni per 4-1 (erano i quarti del Gruppo I/Zona Europa-Africa).

Le dodici nazioni vincitrici del turno preliminare si assicureranno un posto per la fase finale della competizione, che si svolgerà nel novembre 2022, assieme alle quattro squadre già qualificate (le due finaliste 2021, Russia e Croazia, più due wild card assegnate a Gran Bretagna e Serbia).