Premi ATP: Roger Federer è il favorito dai Fan per la 19 esima volta consecutiva

Il quarantenne Roger Federer può aver giocato poco (poco più di una dozzina di partite) nel 2021, ma la sua popolarità rimane completamente intatta.

Quest’anno, per la diciannovesima volta consecutiva dal 2003, il campione svizzero è stato votato come favorito dai fan dell’ATP, battendo tutti gli altri tennisti in una categoria in cui non ha avuto rivali.

Da quando il premio è stato introdotto nel 2001, Federer ha mancato la vittoria solo nel 2001 (Gustavo Kuerten) e nel 2002 (Marat Safin).