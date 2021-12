Del Potro potrebbe rientrare all’ATP 250 di Santiago

Il mondo del tennis sta seguendo con attenzione il tentativo di rientro dello sfortunatissimo Juan Martin Del Potro, fermo da molto tempo dopo l’ennesima operazione al ginocchio. Il campione di US Open 2009 mostra settimanalmente i progressi del suo lavoro in campo attraverso foto e brevi filmati sui social. In uno degli ultimi video l’intensità degli scambi col diritto sembra promettente, tanto che in patria è già iniziato il conto alla rovescia per il suo ritorno in gara, anche se Juan Martin non si è ancora espresso chiaramente, solo sottolineando che ce la sta mettendo tutta e che le sensazioni sono positive.

Il collega argentino Danny Miche stanotte ha riportato un’indiscrezione: DelPo potrebbe provare il rientro all’ATP 250 di Santiago, in programma il prossimo 21 febbraio, oppure quello di Buenos Aires, mentre avrebbe declinato l’invito degli organizzatori di Cordoba. Secondo altri giornalisti argentini invece il tandilense sarebbe più propenso ad attendere il mese di marzo, magari con un rientro ad Acapulco prima di provare Indian Wells, torneo che ha vinto nel 2018 (bellissima finale vinta su Federer al tiebreak del terzo set) e nel quale una wild card sarebbe scontata.

Nei filmati più recenti Del Potrò si allenava sulla terra battuta, superficie probabilmente più adatta per un ritorno in campo dopo un gravissimo problema al ginocchio. Forse anche per questo le voci di un tentativo di rientro sui campi in terra in America Latina hanno un fondamento, se le condizioni di generali dell’argentino lo permetteranno. Non tutti però condividono questa ipotesi. Altri specialisti o tennisti come Roger Federer per esempio, valutando le condizioni del suo ginocchio dopo i problemi avuti, ritengono che sia meglio evitare la terra poiché lo scivolamento sul campo è ritenuto più rischioso rispetto ai “sicuri” appoggi del cemento.

In attesa di notizie ufficiali dal diretto interessato, mandiamo un grandissimo in bocca al lupo ad un tennista tanto forte quanto sfortunato.

Marco Mazzoni