Fabrizio Ornago dice basta: l’azzurro si ritira all’età di 29 anni

Ad una settimana dall’annuncio di Alessandro Bega, il tennis italiano deve fare i conti con un altro ritiro: il ventinovenne Fabrizio Ornago, anch’egli al pari di Bega tra i più conosciuti da appassionati e addetti ai lavori specialmente per quanto fatto a livello Futures (sei titoli vinti in carriera in singolare, l’ultimo sulla terra battuta del Cairo nel gennaio 2021), ha comunicato il suo addio all’attività professionistica attraverso un post pubblicato su Instagram.

“Otto mesi fa non riuscivo più a fare una passeggiata senza dolore. Ora, grazie a specialisti di altissimo livello, posso di nuovo divertirmi su un campo da tennis. Ma sono cambiate moltissime cose e questo infortunio mi ha tenuto lontano dalle competizioni per troppo tempo. La vita continua ed anche veloce. Ho deciso quindi di non continuare la mia attività internazionale. Fa malissimo, perché quelle emozioni fortissime che ogni volta dovevo riuscire a gestire mi mancano, ma sento che è una scelta che devo avere il coraggio di prendere. Forse la parte più bella della mia carriera tennistica è alle spalle, ma grandi cose stanno per arrivare e sono già all’opera per raggiungere nuovi obiettivi e se in questi anni ho imparato a conoscermi, non saranno mai abbastanza e saranno sempre più alti. Quindi, forse, la parte migliore sarà sempre il futuro. I ringraziamenti preferisco farli di persona. Qui solo un enorme grazie a chi per me c’è sempre stato“, questo il commento del giocatore di Cernusco sul Naviglio.

Attualmente numero 561 della classifica ATP, Ornago è stato n.355 del mondo nel novembre 2018. Nel corso della sua lunga carriera, l’azzurro ha preso parte alle qualificazioni di tre tornei del circuito maggiore, riuscendo a passare anche un turno nell’ATP 250 di Sofia dello scorso anno (eliminò il bulgaro Donev in tre set, salvo poi cedere in due parziali a Troicki). All’inizio di questa stagione ha partecipato all’ATP 250 di Singapore, uscendo sconfitto all’esordio nel derby contro… Alessandro Bega (7-5 6-2): curiosamente, tutti e due hanno terminato la carriera proprio in questi giorni.