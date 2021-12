Tre tornei Challenger in programma a Forlì nel mese di gennaio: sarà la “Capitale” del tennis in Europa

Neanche il tempo di tirare le somme sull’ultimo torneo, conclusosi domenica scorsa con il successo di Pavel Kotov su Andrea Arnaboldi, che è già giunto il momento di guardare al 2022: a Forlì, a partire dal prossimo 3 gennaio, tornerà il grande tennis internazionale con la disputa di tre eventi (in tre settimane consecutive, dunque fino al 23 gennaio) Challenger in programma sui campi in cemento indoor.

Considerando le restrizioni per non vaccinati imposte in Australia, è probabile che alcuni giocatori possano scegliere l’Italia come meta per le prime avventure agonistiche della nuova stagione. A Forlì si inizierà con un torneo Challenger 50, che sarà disputato in contemporanea a due eventi in Australia (a Bendigo e Traralgon, con main draw a 48 giocatori e qualificazioni a 16 per consentire un’adeguata preparazione in vista degli Australian Open) e ad un torneo sulla terra battuta a Buenos Aires, per poi proseguire con due Challenger 80, il primo contemporaneamente a un torneo su terra a Florianopolis (Brasile) e il secondo in concomitanza con la prima settimana degli Australian Open e un torneo a Concepcion (Cile).

Considerando l’intero mese di gennaio, Forlì sarà la vera Capitale del tennis in Europa: nella città romagnola, infatti, si disputeranno tre dei quattro tornei Challenger previsti nel primo mese dell’anno (a Quimper, in Francia, si giocherà un Challenger 80 dal 24 gennaio). I tabelloni principali saranno composti da 32 giocatori, mentre alle qualificazioni parteciperanno 24 tennisti.

IL PROGRAMMA DEI TORNEI A FORLI’

Challenger 50 Forlì 1 – dal 3 gennaio

Challenger 80 Forlì 2 – dal 10 gennaio

Challenger 80 Forlì 3 – dal 17 gennaio

WEEK 1

Bendigo (Australia) – CH 80

Traralgon (Australia) – CH 80

Buenos Aires (Argentina) – CH 50

Forlì (Italia) – CH 50

WEEK 2

Forlì 2 (Italia) – CH 80

Florianopolis (Brasile) – CH 50

WEEK 3

Forlì 3 (Italia) – CH 80

Concepcion (Cile) – CH 80