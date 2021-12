Mackenzie McDonald vince l’ATP Award di ritorno dell’anno 2021

È l’americano Mackenzie McDonald il vincitore del premio di “ritorno dell’anno 2021“. Il 26enne statunitense è stato costretto ad un lungo stop dopo un intervento chirurgico al tendine del ginocchio destro a giugno 2019. Nel 2021 è tornato ad ottimo livello: iniziata la stagione al n. 194 del ranking, ha scalato la classifica fino a toccare il proprio best ranking di n. 54. I migliori risultati sono stati gli ottavi all’Australian Open, la vittoria al Challenger di Nur-Sultan e soprattutto la finale a Washington, dove ha lottato per tre ore prima di arrendersi a Jannik Sinner.

“È estremamente gratificante, è un traguardo enorme. Alla fine dell’anno speravo di essere tra i nominati, ce l’ho fatta e quindi vincere il premio è davvero fantastico”, ha detto McDonald al ATPtour.com. “È stato un grande ritorno, ho messo tutto quello che avevo nel duro lavoro. Quando stavo attraversando il processo di riabilitazione ho fatto tutto il possibile per riprendermi.

“Fare [il] lavoro extra e giocare un buon tennis quest’anno ha dato i suoi frutti”.

“Sono rientrato e ho giocato un paio mesi l’anno scorso fino a poco prima di Indian Wells. Non ho davvero trovato il mio ritmo durante quel periodo e questo è stato scoraggiante”, continua McDonald. “Nel corso dello stop per la pandemia, ho avuto la possibilità di continuare ad allenarmi e lavorare sul mio fisico, ma anche sul mio gioco. Mi sentivo come se lo stessi ritrovando lentamente. Con il covid la rimonta è stata una vera sfida perché scalare la classifica era davvero difficile. Ero in una posizione così strana non avendo punti dal 2019, quindi onestamente è stata una salita durissima fino al rientro nella Top 100. Sono stato per un bel po’ bloccato intorno al n. 120, era frustrante non riuscire ad infrangere quella barriera. Nei momenti più difficili mi sono aggrappato al mio team, che è stato fondamentale. Ora sono davvero orgoglioso di avercela fatta”.

Marco Mazzoni