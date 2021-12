Finali Serie A1 BMW: Il resoconto delle Finali. Torre del Greco vince lo scudetto maschile. Il Parioli quello femminile

Il New Tennis Torre del Greco si laurea Campione d’Italia per la prima volta nella sua storia. Dopo il 2/1 maturato nella prima giornata di gara, la squadra campana ha battuto con il punteggio complessivo di 4/1 il Circolo Tennis Vela Messina nella finale maschile di Serie A1 BMW organizzata da MEF Tennis Events.

Scudetto a Torre del Greco – Determinante, sul veloce del Carisport di Cesena, Pedro Martinez: lo spagnolo ha sconfitto in singolare il connazionale Bernabe Zapata con un netto 6-0 6-4, poi nel doppio disputato al fianco di Andrea Pellegrino ha trionfato con lo score di 6-3 6-2. “Ho giocato davvero bene – il commento del numero 60 del mondo -. C’era l’atmosfera delle grandi occasioni: sono consapevole dell’importanza di questo titolo per il circolo e per la gente che è venuta qui a Cesena a supportarci punto dopo punto. Sono molto felice: l’anno prossimo proveremo a confermare lo scudetto”. Il New Tennis Torre del Greco si è dimostrato un grande gruppo: “Siamo una grande squadra piena di ottimi tennisti. Con molti dei miei compagni ho condiviso numerose esperienze nei tornei Futures e Challenger: il legame che c’è tra noi ha reso tutto più facile”.

Gioia Parioli – Nel femminile trionfa il Tennis Club Parioli: dopo l’1/1 della prima giornata di gara, la squadra romana l’ha spuntata al doppio di spareggio (3/2) sul Tennis Club Rungg. Bene Martina Di Giuseppe in singolare (4-6 6-1 6-2 contro Paula Ormaechea), poi l’aggancio firmato dal doppio del Sudtirol Meliss/Ormaechea e, in conclusione, l’acuto finale della coppia capitolina Lombardo/Rosatello.

I risultati di domenica 12 dicembre

Finale maschile

Pedro Martinez (Torre del Greco) b. Bernabe Zapata (Vela Messina) 6-0 6-4

Pedro Martinez/Andrea Pellegrino (Torre del Greco) b. Salvatore Caruso/Julian Ocleppo (Vela Messina) 6-3 6-2

Finale femminile

Martina Di Giuseppe (Parioli) b. Paula Ormaechea (Rungg) 4-6 6-1 6-2

Verena Meliss/Paula Ormaechea (Rungg) b. Beatrice Lombardo/Camilla Rosatello (Parioli) 7-6(5) 3-6 10/8

Beatrice Lombardo/Camilla Rosatello (Parioli) b. Verena Meliss/Paula Ormaechea (Rungg) 6-1 7-6(5)