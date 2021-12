Finali Serie A1 BMW: Torre del Greco in vantaggio contro Messina per 2-1. Nel femminile parità tra Parioli e Rungg

Il New Tennis Torre del Greco chiude la prima delle due giornate di finali di Serie A1 BMW in vantaggio per 2/1 contro il Circolo Tennis Vela Messina. Sul veloce del Carisport di Cesena, Fausto Tabacco ha consegnato un punto alla squadra siciliana sbarazzandosi (6-2 6-0) di Giovanni Cozzolino, poi l’aggancio del team campano firmato Raul Brancaccio (6-3 6-1 ai danni di Giorgio Tabacco) e in conclusione il sorpasso ad opera di Andrea Pellegrino. Il numero 214 del mondo ha vinto un match di altissimo livello contro Salvatore Caruso con il punteggio di 6-4 6-4.

Pellegrino c’è, bene Burnett – “Sono molto contento – il commento di Pellegrino al termine dell’incontro -. È importante per noi aver chiuso in vantaggio la prima giornata della sfida. Credo di aver espresso un ottimo tennis su una superficie su cui non sono abituato a giocare. Conosciamo tutti le qualità di Caruso, ho dato il massimo e sono soddisfatto sia della mia prestazione sia del risultato”. Per il ventiquattrenne di Bisceglie è la prima stagione con la maglia del New Tennis Torre del Greco, ma aver condiviso il percorso tennistico sin dalle prime categorie giovanili con Raul Brancaccio, Gian Marco Moroni, Giovanni Cozzolino e Bernabe Zapata rende tutto più facile: “Siamo una squadra di amici. Sono anni che passiamo tempo insieme dentro e fuori dal campo: l’affiatamento del gruppo è stato un fattore sin qui. Speriamo di conquistare lo scudetto”. Parità nella finale femminile. Nastassja Burnett (Tennis Club Parioli) si è imposta su Verena Meliss (Tennis Club Rungg) con un perentorio 6-1 6-1, poi il successo di Susan Bandecchi su Tena Lukas (6-2 6-3). Un punto per parte: tutto sarà deciso, sia nel maschile sia nel femminile, da singoli e doppi di domenica 12 dicembre.

I risultati di sabato 11 dicembre

Finale maschile

Fausto Tabacco (Vela Messina) b. Giovanni Cozzolino (Torre del Greco) 6-2 6-0

Raul Brancaccio (Torre del Greco) b. Giorgio Tabacco (Vela Messina) 6-3 6-1

Andrea Pellegrino (Torre del Greco) b. Salvatore Caruso (Vela Messina) 6-4 6-4

Finale femminile

Nastassja Burnett (Parioli) b. Verena Meliss (Rungg) 6-1 6-1

Susan Bandecchi (Rungg) b. Tena Lukas (Parioli) 6-2 6-3