Sempre più vicino il rientro di Juan Martin Del Potro

Dai corridoi del Tenis Club Argentino si cominciano a sentire più spesso le urla tipiche di una partita di tennis a tutta potenza. Gli habitué sanno già che proviene da un campo di allenamento utilizzato da Juan Martin Del Potro e dal suo team.

L’operazione ritorno è ancora in corso ma sembra essere sempre più vicino il rientro del campione argentino. Ora senza ginocchiere o bende sul ginocchio destro, Juan Martin dedica la sua attenzione all’allenamento in campo. Anche se non sarà in Australia, i tornei sulla terra battuta in Sud America -il prossimo febbraio- potrebbero essere il posto giusto per ritornare in campo.