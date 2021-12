ATP Cup 2022: Il programma completo della manifestazione. L’Italia in campo il 02 Gennaio contro l’Australia

Si apre contro l’Australia di Alex De Minaur il cammino dell’Italia nella terza edizione dell’Atp Cup. Gli azzurri saranno in campo il 2 gennaio nella competizione che inizia il primo e si chiude il 9. Due i campi: Ken Rosewall Arena e Qudos Bank Arena, tutti e due nell’Olympic Park di Sydney.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

1° gennaio – sessione diurna: Cile-Spagna (KRA) e Argentina-Georgia (QBA)

1° gennaio – sessione notturna: Serbia-Norvegia (KRA) e Grecia Polonia (QBA)

2 gennaio – sessione diurna: Russia-Austria (KRA) e Canada-Stati Uniti (QBA)

2 gennaio – sessione notturna: ITALIA-Australia (KRA) e Germania-Gran Bretagna (QBA)

3 gennaio – sessione diurna: Polonia-Georgia (KRA) e Norvegia-Spagna (QBA)

3 gennaio – sessione notturna: Grecia-Argentina (KRA) e Serbia-Cile (QBA)

4 gennaio – sessione diurna: Germania-Stati Uniti (KRA) e ITALIA-Austria (QBA)

4 gennaio – sessione notturna: Canada-Gran Bretagna (KRA) e Russia-Australia (QBA)

5 gennaio – sessione diurna: Norvegia-Cile (KRA) e Polonia-Argentina (QBA)

5 gennaio – sessione notturna: Serbia-Spagna (KRA) e Grecia c. Georgia (QBA)

6 gennaio – sessione diurna: Russia-ITALIA (KRA) e Gran Bretagna-Stati Uniti (QBA)

6 gennaio – sessione notturna: Austria-Australia (KRA) e Germania-Canada (QBA)

7 gennaio – sessione notturna: SF vincente Gruppo A c. vincente Gruppo D

8 gennaio – sessione diurna: SF vincente Gruppo B c. vincente Gruppo C

9 gennaio – sessione notturna: Finale

(*KRA= Ken Rosewall Arena – QBA= Qudos Bank Arena)