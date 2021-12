Match fixing: ex giocatore messicano squalificato per tre anni

L’International Tennis Integrity Agency (Itia) ha bandito per tre anni l’ex tennista messicano Mauricio Astorga per molteplici violazioni delle regole sulla corruzione.

Astorga, che ora è un allenatore, avrebbe violato diverse sezioni del Tennis Anti-Corruption Program (TACP),come cita Agipronews, accettando denaro per una partita nel 2015, non segnalando episodi di corruzione e non collaborando con le sue indagini dell’ITIA.

Fino al 7 ottobre 2024 ad Astorga sarà vietato giocare o partecipare a qualsiasi evento di tennis autorizzato o sanzionato da qualsiasi organo di governo internazionale del tennis o associazione nazionale, come l’ATP o l’ITF.

Astorga, che ha scelto di non contestare le accuse, è stato anche multato di 1.500 dollari. Il giocatore ha 20 giorni dalla data della decisione per presentare ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport.