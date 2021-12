L’americano Cressy vince il Challenger Città di Forlì Trofeo MBM

Maxime Cressy, tennista francese naturalizzato statunitense, è il vincitore Challenger Città di Forlì Trofeo MBM. L’americano Cressy, 124° del ranking mondiale, ha battuto in finale il tedesco Matthias Bachinger (271°).

Sul cemento di Forlì, il 24enne parigino Cressy la spunta al termine di una partita a senso unico, che ha visto la vittoria dei set con il punteggio di 4-6 e 2-6 sul 34enne bavarese Bachinger, che ha sofferto, e non poco, la battuta del primo che ha concluso il match con 9 ace e 86% di punti vinti sul primo servizio e 82% sul secondo servizio. Vittoria meritata per Cressy, con la partita che è mai stata in discussione.

Nel doppio, invece, il croato Antonio Sancic e l’austriaco Tristan-Samuel Weissborn l’hanno spuntata sulla coppia formata dal ceco Lukas Rosol e l’ucraino Vitaliy Sachko in una finale avvincente.

Al termine di un bel match, terminato in 3 set, Sancic e Weissborn hanno trionfato con i punteggi 7-6(4), 4-6 e 10-7 nell’ultimo set conclusosi con un avvincente Tie Break.

Continuano le emozioni a Forlì con il secondo torneo Challenger Città di Forlì Trofeo MBM, che si svolgerà dal 5 al 12 dicembre, con ingresso gratuito dal giorno di inizio delle qualificazioni fino al giovedì seguente compreso; dal venerdì alla domenica, per i quarti, le semifinali e le finali, ingresso giornaliero di 10 euro. Per info su biglietti e prenotazioni: www.azzurroservice.net.