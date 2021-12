Davis Cup: La Russia batte facilmente la Germania. Domani sarà sfida con la Croazia per il titolo

Non c’è stata nessuna sorpresa nella seconda semifinale della Coppa Davis. A Madrid la Russia ha rispettato il pronostico e si è fatta bastare i due singolari per superare la Germania e raggiungere così all’ultimo atto la Croazia, che ieri aveva eliminato la Serbia del numero uno al mondo Novak Djokovic. Andrey Rublev e Daniil Medvedev, quinto e secondo giocatore delle gerarchie mondiali, non hanno lasciato scampo ai malcapitati Dominik Koepfer (54) e Jan-Lennard Struff (51), superati in 50 e rispettivamente 66 minuti.

Sceso in campo per primo Rublev ha rifilato un netto 6-4 6-0 a Koepfer, mentre il vincitore degli ultimi US Open ha sconfitto Struff con un doppio 6-4. La Russia torna così in finale nel torneo per nazioni a 14 anni dall’ultima volta, quando nel 2007 non riuscì a difendere il titolo contro gli Stati Uniti.

Semifinale

Madrid: Russia – Germania 2-0

13:10 Rublev – Koepfer 0-0 1.21 4.40



Davis C Davis Cup Davis Cup Single Matches Rublev A. Rublev A. 6 6 Koepfer D. Koepfer D. 4 0 Vincitore: Rublev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-0 → 6-0 Koepfer D. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Koepfer D. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Rublev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Koepfer D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Koepfer D. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Koepfer D. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Rublev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Koepfer D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Koepfer D. 15-30 15-40 1-1 → 2-1

14:30 Medvedev – Struff 6-2 1.12 6.34



ITF Finals D. Medvedev D. Medvedev 6 6 J. Struff J. Struff 4 4 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Struff 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 6-4 J. Struff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Struff 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

