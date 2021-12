“Piccoli grandi campioni”, un libro di Sinner con Panini Comics (video)

Jannik Sinner diventa un fumetto. Il talento azzurro, arrivato nella top10 a soli 20 anni nel 2021, ha lanciato oggi tramite i suoi profili social un progetto che lo vede protagonista con la storica casa italiana di fumetti Panini. La prossima primavera uscirà un libro con Jannik protagonista, chiamato “Piccoli grandi campioni”. Nel video, l’azzurro racconta il progetto.

Excited to share this project with you guys, coming soon! #PaniniComics @PaniniComicsIT pic.twitter.com/WkVJwTXQaL

— Jannik Sinner (@janniksin) December 3, 2021