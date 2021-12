Naomi Osaka è l’unica sportiva tra le 25 donne più influenti del mondo

Naomi Osaka ha avuto una stagione impegnativa dentro e fuori dal campo, ma l’ex numero uno del mondo rimane una delle figure di maggior impatto nel mondo dello sport. Oltre ad essere la sportiva più pagata della storia, con un gudadagno di circa 50 milioni di dollari all’anno, Osaka è anche nella lista delle 25 personalità femminili più importanti del mondo – e l’unica sportiva ad apparire nella lista, presentata dal Financial Times.

Osaka non gareggia da quando ha perso al terzo turno degli US Open all’inizio di settembre, ma si prepara a tornare alla competizioni in Australia tra un mese.