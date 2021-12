ITF e ATP sollecitano indagini sul caso Peng. La Cina si indigna con la WTA

Il giorno dopo che la WTA ha cancellato tutti i tornei in Cina in seguito alla controversia sulla libertà della tennista Peng Shuai, l’ATP e la Federazione Internazionale di Tennis (ITF) hanno rilasciato nuove dichiarazioni in cui entrambe le entità difendono i diritti umani e continuano ad informarsi su ciò che è successo e succederà alla tennista che in questo momento dovrebbe trovarsi a Pechino.

Al momento ITF e ATP non considerano di cancellare alcun evento. La posizione esitante ha generato una rapida critica da parte di alcuni giocatori.

La Chinese Tennis Association ha reagito questo giovedì con indignazione alla posizione della WTA, che ha deciso di annullare tutti i tornei nel paese fino a quando la situazione che coinvolga Peng Shuai sia chiarita.

In una dichiarazione, l’Associazione ha detto che questa decisione danneggia il tennis nel paese e i suoi tennisti, che non saranno più in grado di competere in casa come erano abituati a fare negli ultimi dieci anni.

La tennista 35enne aveva rivelato al mondo all’inizio di novembre di essere stata abusata sessualmente da un ex vice ministro, in un post che è stato immediatamente rimosso dal social network cinese Weibo. Anche se è riapparsa il 21 novembre in un ristorante di Pechino e in un torneo di tennis nella capitale cinese, secondo i video pubblicati dai media ufficiali cinesi, ed ha parlato in videoconferenza, con il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, la WTA solleva dubbi sulla libertà dell’atleta.