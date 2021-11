Marin Cilic: “Jannik Sinner potrà solo migliorare in futuro”

L’ex top 3 Marin Cilic ha visto la sua squadra battere l’Italia per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Davis, ma l’ex campione degli US Open (2014) ha perso il suo incontro contro Jannik Sinner, nonostante sia andato molto vicino alla vittoria. L’esperto tennista di Zagabria non risparmia elogi all’azzurro.

“Sono molto orgoglioso della mia squadra e molto felice per la vittoria. Abbiamo dato tutto quello che avevamo e abbiamo meritato di vincere. Contro Sinner ho giocato molto bene fino al momento in cui ho servito per il match [sul 6-3 e 5-4], ma poi le cose sono cambiate completamente. Ero decisamente giù di morale dopo la sconfitta ma ero convinto che saremmo stati in grado di vincere nel doppio.

Jannik è molto giovane e sta già giocando già molto bene. Potrà solo migliorare in futuro”.