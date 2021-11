Davis Cup – Finals: Italia vs Colombia 1-0. Lorenzo Sonego vince in rimonta

Al Pala Alpitur di Torino – con tre ore di ritardo sul programma per il protrarsi di Australia-Ungheria – gli azzurri affrontano la Colombia per blindare il primo posto nel “Gruppo E” che significa assicurarsi il passaggio ai quarti.

Nel primo incontro vittoria in rimonta di Lorenzo Sonego che ha sconfitto per 67 (5) 64 62 il colombiano Nicolas Mejia classe 2000 e n.275 ATP.

Da segnalare che Sonego dopo aver perso il primo set al tiebreak per 7 punti a 5, nel secondo parziale ha brekkato l’avversario nel primo gioco.

L’azzurro poi ha tenuto senza problemi i suoi 5 turni di battuta conquistando la frazione per 6 a 4.

Nel terzo set Lorenzo era perfetto al servizio, alcun punto concesso, e brekkava il colombiano in due occasioni conquistando in questo modo il primo punto per 6 a 2.