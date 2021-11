Il direttore dell’Australian Open assicura che l’85% dei tennisti è già vaccinato

Craig Tiley, direttore dell’Australian Open, ritiene che il requisito che tutti i tennisti debbano essere vaccinati per competere al Grand Slam di Melbourne non influenzerà la partecipazione al primo Major del 2022.

Tiley assicura che quasi tutti i tennisti sono già vaccinati e quelli che non lo sono in questo momento lo saranno tra pochi giorni.

“Sei settimane fa, solo la metà dei tennisti era vaccinata. Ora, secondo le informazioni che ho in possesso, questa percentuale è salita all’85%. Credo che a gennaio avremo tra il 95 e il 100 per cento dei giocatori vaccinati perché tutti vogliono giocare gli Australian Open”, ha concluso in dichiarazioni rilasciate a ‘Channel 9’.