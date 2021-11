Davis Cup Finals: I risultati con il dettaglio del Day 3. La Serbia di Novak Djokovic sconfitta. Russia vincente

Questi i risultati della terza giornata delle Finals di Davis Cup che inizieranno alle ore 10 a Madrid, Innsbruck e Torino e si concluderanno il prossimo 05 dicembre con la Finalissima di Madrid.

La Serbia di Novak Djokovic, in campo sia in singolare che in doppio, è stata sconfitta 2-1 dalla Germania; decisiva risulterà allora la sfida fra i tedeschi e l’Austria.

Nei Gruppi B e C la classifica non è invece ancora definita: la Svezia è stata sconfitta 2-1 dal Kazakistan, complicando così il proprio cammino nella competizione. Il medesimo destino è stato riservato alla Francia, battuta dal Regno Unito, e ora sempre più lontana dall’acciuffare il pass per la fase successiva del torneo. Nel Girone A si deciderà tutto nell’ultima giornata fra Spagna e Russia, capace di superare (3-0) l’Ecuador trascinata dalla premiata ditta Daniil Medvedev e Andrey Rublev.

Sabato 27 novembre (Ore 10.00)

10:00 Kukushkin M. (Kaz) – Ymer E. (Swe)

11:30 Bublik A. (Kaz) – Ymer M. (Swe)



13:00 Golubev A./Nedovyesov A. – Goransson A./Lindstedt R.



10:00 Mannarino A. (Fra) – Evans D. (Gbr)

11:30 Rinderknech A. (Fra) – Norrie C. (Gbr)



13:00 Herbert P.H./Mahut N. – Salisbury J./Skupski N.



TORINO: Australia -Ungheria 2-1 (Gruppo D)

10:00 Millman J. (Aus) – Piros Z. (Hun)



11:30 De Minaur A. (Aus) – Fucsovics M. (Hun)



13:00 Bolt A./Peers J. – Fucsovics M./Marozsan F.



16:10 Rublev A. (Rus) – Quiroz R. (Ecu)

17:30 Medvedev D. (Rus) – Gomez E. (Ecu)



19:00 Karatsev A./Rublev A. – Escobar G./Hidalgo D.



INNSBRUCK: Serbia -Germania 1-2 (Gruppo F)

16:30 Krajinovic F. (Srb) – Koepfer D. (Ger)



18:00 Djokovic N. (Srb) – Struff J-L. (Ger)



19:30 Djokovic N./Krajinovic F. – Krawietz K./Puetz T.



TORINO: ITALIA -Colombia 2-0 (Gruppo E)

17:30 Sonego L. (Ita) – Mejia N. (Col)



19:00 Sinner J. (Ita) – Galan Riveros D. E. (Col)



20:30 Bolelli S./Fognini F. – Cabal J.S./Farah R.



GIRONE A

Spagna 1V. 0S. (3-0)

Russia 1V. 0S. (3-0)

Ecuador 0V. 2S. (0-6)

GIRONE B

Canada 0V. 1S. (0-3)

Kazakistan 1V. 0S. (2-1)

Svezia 1V. 1S. (4-2)

GIRONE C

Francia 1V. 1S. (3-3)

Gran Bretagna 1V.0S. (2-1)

Repubblica Ceca 0V. 1S. (1-2)

GIRONE D

Croazia 1V. 0S. (3-0)

Australia 1V 1S (2-4)

Ungheria 0V 1S. (1-2)

GIRONE E

1) Italia 2V. 0S. (4-1) – Quarti di Finale

USA 0V. 1S (1-2)

Colombia 0V. 1S. (0-2)

GIRONE F

Serbia 1V.1S. (4-2)

Germania 1V. 0S.(2-1)

Austria 0V. 1S.(0-3)