Carlos Alcaraz positivo al Covid, al suo posto Martinez

Tegola per il team iberico in Davis. Il giovane fenomeno Carlos Alcaraz è risultato positivo ad un controllo anti Covid, e quindi ha dovuto abbandonare la squadra spagnola impegnata in Davis a Madrid.

Al suo posto entra Pedro Martínez.

Una perdita notevole per Bruguera e compagni, già orfani da Rafa Nadal.

Ecco il post Instagram di Carlos, in cui annuncia la sua positività.