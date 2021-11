Jo-Wilfried Tsonga chiede una wild card per l’Australian Open

Jo-Wilfried Tsonga è riluttante a dire addio al tennis professionistico e vuole continuare a giocare anche nel 2022.

All’età di 36 anni, l’ambizione per il nativo di Le Mans è quello di essere giocare ad un livello competitivo e giocare un tennis di alto livello, qualcosa che non è stato in grado di fare a causa di infortuni negli ultimi anni.

Ora sembra essere fisicamente in forma e si sta preparando per gli Australian Open del 2022, un torneo per il quale ha richiesto una wild card, secondo rmcsport.