Medvedev posa con la moglie Daria su Tatler Russia

Daniil Medvedev è la stella del mese sul magazine Tatler (versione russa). Il n.2 del mondo ha posato per un elegante servizio fotografico con la moglie Daria, in uno speciale che racconta la vita fuori dal campo del russo. In attesa dell’uscita della rivista, lo stesso Medvedev ha anticipato sui social alcuni scatti del servizio, che riportiamo dal proprio profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Medvedev Daniil (@medwed33)