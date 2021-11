Amnesty International avverte il CIO di non “ripulire” l’immagine della Cina nel caso Peng

Amnesty International, un’organizzazione non governativa per i diritti umani, non è convinta dalla notizia che il Comitato Olimpico Internazionale ha video-chattato con la tennista Peng Shuai, la cui situazione è stata seguita da vicino in tutto il mondo nelle ultime settimane.

“Riteniamo che il CIO stia entrando in acque turbolente. Dovrebbero fare attenzione a non partecipare a nessun tipo di tentativo di ripulire l’immagine della Cina in questa situazione di possibile violazione dei diritti umani”, si legge nel comunicato di Amnesty.

Il CIO, ricordiamo, ospiterà le Olimpiadi invernali a Pechino all’inizio del prossimo anno, quindi uno scandalo che coinvolga la Cina è l’ultima cosa che vorrebbero in questo momento.