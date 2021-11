Alexander Zverev conquista le ATP Finals per la seconda volta in carriera

A tre anni di distanza dal suo primo successo alle ATP Finals, Alexander Zverev è tornato a trionfare nell’appuntamento conclusivo della stagione tennistica.

A Torino il tedesco, numero tre del mondo, ha sconfitto in finale il campione in carica Daniil Medvedev (2) con un autoritario doppio 6-4 in un’ora e un quarto di gioco. Il 24enne di Amburgo, che ieri in semifinale aveva piazzato il colpaccio eliminando il numero uno del ranking Novak Djokovic, è stato bravo in questa occasione a conquistare – e difendere grazie ad una notevole prestazione al servizio – i break colti nel terzo game del primo set e poi subito in apertura di seconda frazione.