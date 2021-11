ITF Solarino: Il primo acuto di Melania Delai

L’ITF WorldTennis Tour di Solarino va in archivio con la vittoria dell’azzurra Melania Delai nella G&V Hospital Cup. La testa di serie del torneo Jacqueline Cabaj Award viene sconfitta in quasi due ore sul punteggio di 6-7, 3-6, risultato che sancisce il primo successo di una tennista italiana nel singolare nell’Itf solarinese.

“Poter premiare Melania Delai nel singolare è un risultato che ovviamente fa piacere – commenta il direttore del torneo Renato Morabito – finora nessuna italiana era riuscita a fare lo stesso nelle tre settimane. Concludiamo una manifestazione sicuramente riuscita, speriamo di essere di nuovo qui a Marzo, ci proveremo ma al momento questa è solo un’intenzione”. A premiare la tennista veneta è stato l’Assessore allo Sport del Comune di Solarino Luciano Puglisi. “Se non c’è certezza sulla data del ritorno dell’International Tennis Tour a Solarino posso garantire, invece, che noi ci saremo – ha scherzato Puglisi -. L’amministrazione resta vicina a questo evento chiaramente importante per un territorio che si sta trasformando in un piccolo polo sportivo. Mi complimento con Melania Delai e rivolgo il mio arrivederci all’organizzazione del torneo”.