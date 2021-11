ATP Finals 2021 – Torino: Novak Djokovic sconfitto. Alexander Zverev conquista la finale

Zverev in finaale

A contendere il titolo delle ATP Finals di Torino a Daniil Medvedev (ATP 2) non sarà Novak Djokovic (1). Come già alle Olimpiadi di Tokyo, i sogni di gloria del serbo sono andati in frantumi al cospetto di Alexander Zverev (3), impostosi nella seconda semifinale con il risultato di 7-6 (7/4) 4-6 6-3 al termine di un braccio di ferro lungo poco meno di 2 ore e mezza.

Il primo set sarebbe potuto andare diversamente se Nole avesse concretizzato un set point sul 5-4 e servizio dell’avversario. Il campione olimpico in carica ha invece preso forza dal tie-break e sembrava in grado di prendere il sopravvento anche nella seconda frazione andata invece a Djokovic al termine di un elaborato turno di battuta.

Un break prematuro nel quarto gioco ha poi condizionato il terzo set con Zverev abile a tenere il servizio sul 4-2 dopo aver annullato una fondamentale palle break e chiudere con autorevolezza due game più tardi la partita per 6 a 3.