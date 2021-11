Nadal e Federer si uniscono all’ondata di preoccupazione per la sorte di Peng Shuai

Quasi tutti i grandi del tennis hanno reagito alla scomparsa di Peng Shuai, che continua a non dare segnali diretti dopo aver accusato un ex vice primo ministro cinese di abusi sessuali. Mancavano all’appello Rafael Nadal e Roger Federer, ma entrambi i campioni si sono ora espressi sulla questione, mostrando anche preoccupazione per tutto ciò che sta accadendo.

“Sto seguendo tutte le notizie e gli articoli su Peng Shuai. Anche se non ho tutte le informazioni, posso dire che la cosa più importante in questo momento è che lei stia bene. Tutti noi, membri della famiglia del tennis, speriamo di vederla presto di nuovo con noi”, ha sottolineato lo spagnolo, citato da L’Équipe.

Dichiara Federer: “E’ stata la numero uno al mondo in doppio, spero stia bene. Tutta la famiglia del tennis è riunita intorno a lei. Sono collegato con tutti i giocatori e le giocatrici per avere informazioni. Spero che arrivino presto buone notizie sulle sue condizioni”.