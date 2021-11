Challenger Bari: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger BARI , Italy (H) /80 – Tabellone Principale

(1) Taberner, Carlos vs Qualifier

Brancaccio, Raul vs (WC) Potenza, Luca

Maden, Yannick vs Draper, Jack

Fabbiano, Thomas vs (7) Marcora, Roberto

(3) Otte, Oscar vs (WC) Ovcharenko, Oleksandr

Qualifier vs Stricker, Dominic

Sanchez Izquierdo, Nikolas vs Cobolli, Flavio

Kamke, Tobias vs (6) Gaio, Federico

(8) Masur, Daniel vs Qualifier

Forti, Francesco vs Qualifier

Lenz, Julian vs Van Rijthoven, Tim

(WC) Nardi, Luca vs (4) Cressy, Maxime

(5) Milojevic, Nikola vs Vavassori, Andrea

Bachinger, Matthias vs Pellegrino, Andrea

(PR) Baldi, Filippo vs Kotov, Pavel

Arnaboldi, Andrea vs (2) Rune, Holger

Challenger BARI , Italy (H) /80 – Tabellone Qualificazione

(1) Fanselow, Sebastianvs ByeGigante, Matteovs (6) Bocchi, Lorenzo

(2) Ejupovic, Elmar vs Bye

(WC) Andaloro, Fabrizio vs (5) Maggioli, Emiliano

(3) Bellier, Antoine vs (WC) Salomone, Federico

Cornea, Victor Vlad vs (7) Tsitsipas, Petros

(4) De Schepper, Kenny vs Noce, Gabriele Maria

(WC) Maestrelli, Francesco vs (8) Miceli, Marco

Centre court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Victor Vlad Cornea vs [7] Petros Tsitsipas

2. [4] Kenny De Schepper vs Gabriele Maria Noce

3. [WC] Fabrizio Andaloro vs [5] Emiliano Maggioli

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Antoine Bellier vs [WC] Federico Salomone

2. [WC] Francesco Maestrelli vs [8] Marco Miceli

3. Matteo Gigante vs [6] Lorenzo Bocchi