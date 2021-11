Daniil Medvedev è il primo finalista alle ATP Finals di Torino

Come da pronostico Daniil Medvedev (2) ha sconfitto Casper Ruud (8) nella prima semifinale delle ATP Finals di Torino, raggiungendo l’ultimo atto dell’ultima competizione della stagione. Il russo, primo e imbattuto anche nel Gruppo rosso, si è imposto in due set per 6-4 6-2 al termine di una partita che ha tenuto in controllo dall’inizio alla fine.

Nonostante tutto il primo set è stato combattuto, come dimostra l’unico break realizzato dal 25enne di Mosca che però ha mancato anche due palle per il doppio break e non ha mai rischiato nulla al servizio.

Nella seconda frazione, il norvegese è poi uscito dalla partita, commettendo troppi errori dopo due game conquistati per parte. Medvedev attende ora il vincente del big match tra Novak Djokovic (1) e Alexander Zverev (3).