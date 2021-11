Challenger Campinas, Pau, Champaign e Helsinki: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Campinas (Brasile), terra battuta – Quarti e Semifinali

CH CH Campinas Baez S. Baez S. 0* 2 6 Rodriguez Taverna S. Rodriguez Taverna S. 0 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0*-0 6-6 Rodriguez Taverna S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Baez S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Rodriguez Taverna S. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Baez S. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Rodriguez Taverna S. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Baez S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Rodriguez Taverna S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 3-2 → 3-3 Baez S. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Rodriguez Taverna S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Baez S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Rodriguez Taverna S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Baez S. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Rodriguez Taverna S. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Baez S. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Rodriguez Taverna S. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Baez S. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 Rodriguez Taverna S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Baez S. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Rodriguez Taverna S. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Baez S. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

1. [7] Sebastian Baezvs [Q] Santiago Fa Rodriguez Taverna

2. [1] Rafael Matos / Felipe Meligeni Rodrigues Alves vs Fernando Romboli / Thiago Seyboth Wild (non prima ore: 16:00)



3. Tomas Martin Etcheverry vs [4] Thiago Monteiro (non prima ore: 19:00)



4. [8] Francisco Cerundolo OR [3] Juan Manuel Cerundolo vs [7] Sebastian

Baez OR [Q] Santiago Fa Rodriguez Taverna



CH CH Campinas Cerundolo F. Cerundolo F. 6 7 Cerundolo J. Cerundolo J. 1 5 Vincitore: Cerundolo F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Cerundolo J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Cerundolo F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Cerundolo J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Cerundolo F. 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Cerundolo J. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Cerundolo F. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Cerundolo J. 15-0 30-0 4-1 → 4-2 Cerundolo F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Cerundolo J. 15-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Cerundolo F. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Cerundolo J. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Cerundolo F. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Cerundolo J. 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Cerundolo F. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Cerundolo J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Cerundolo F. 30-15 40-15 2-1 → 3-1

1. [8] Francisco Cerundolovs [3] Juan Manuel Cerundolo

2. Hernan Casanova / Santiago Fa Rodriguez Taverna vs Gilbert Klier Junior / Matheus Pucinelli De Almeida (non prima ore: 16:00)



3. [1] Rafael Matos / Felipe Meligeni Rodrigues Alves OR Fernando Romboli / Thiago Seyboth Wild vs Hernan Casanova / Santiago Fa Rodriguez Taverna OR Gilbert Klier Junior / Matheus Pucinelli De Almeida

CHALLENGER Champaign (USA), cemento (al coperto) – Semifinali

1. [1] Nathaniel Lammons/ Jackson Withrowvs [2] Treat Huey/ Max Schnur

2. Yosuke Watanuki vs [4] Aleksandar Vukic (non prima ore: 19:00)



3. [3] J.J. Wolf vs [8] Stefan Kozlov



CHALLENGER Helsinki (Finlandia), cemento (al coperto)

CH CH Helsinki Heliovaara H. / Rojer J. Heliovaara H. / Rojer J. 3 6 Erler A. / Miedler L. Erler A. / Miedler L. 6 7 Vincitore: Erler A. / Miedler L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Heliovaara H. / Rojer J. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Erler A. / Miedler L. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Heliovaara H. / Rojer J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Erler A. / Miedler L. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Heliovaara H. / Rojer J. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Erler A. / Miedler L. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Heliovaara H. / Rojer J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Erler A. / Miedler L. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Heliovaara H. / Rojer J. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Erler A. / Miedler L. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Heliovaara H. / Rojer J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Erler A. / Miedler L. 15-0 30-0 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Heliovaara H. / Rojer J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 Erler A. / Miedler L. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Heliovaara H. / Rojer J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Erler A. / Miedler L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Heliovaara H. / Rojer J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Erler A. / Miedler L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Heliovaara H. / Rojer J. 15-0 15-15 15-30 30-30 1-1 → 2-1 Erler A. / Miedler L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Heliovaara H. / Rojer J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. [1] Harri Heliovaara/ Jean-Julien Rojervs Alexander Erler/ Lucas Miedler

2. [Q] Alexander Shevchenko vs [3] Alex Molcan



CH CH Helsinki Shevchenko A. Shevchenko A. 2 6 Molcan A. Molcan A. 6 7 Vincitore: Molcan A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 Shevchenko A. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Molcan A. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Shevchenko A. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Molcan A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Shevchenko A. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Molcan A. 15-0 30-0 3-3 → 3-4 Shevchenko A. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Molcan A. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Shevchenko A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Molcan A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Shevchenko A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Molcan A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Shevchenko A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Molcan A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Shevchenko A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Molcan A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Shevchenko A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Molcan A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Shevchenko A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Molcan A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. Joao Sousa vs [2] Henri Laaksonen



CH CH Helsinki Sousa J. Sousa J. 6 6 Laaksonen H. Laaksonen H. 4 3 Vincitore: Sousa J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Sousa J. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Laaksonen H. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Sousa J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Laaksonen H. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Sousa J. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Laaksonen H. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Sousa J. 15-0 30-0 1-1 → 2-1 Laaksonen H. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Sousa J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Laaksonen H. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Sousa J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Laaksonen H. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Sousa J. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Laaksonen H. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Sousa J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Laaksonen H. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Sousa J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Laaksonen H. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sousa J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

CHALLENGER Pau (Francia), cemento (al coperto)

CH CH Pau Albot R. Albot R. 15 6 5 Stakhovsky S. • Stakhovsky S. 40 2 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Stakhovsky S. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 Albot R. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Stakhovsky S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Albot R. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Stakhovsky S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Albot R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Stakhovsky S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Albot R. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Stakhovsky S. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Albot R. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Stakhovsky S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Albot R. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Stakhovsky S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Albot R. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Stakhovsky S. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Albot R. 15-0 30-0 1-2 → 2-2 Stakhovsky S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Albot R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Stakhovsky S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. [7] Radu Albotvs Sergiy Stakhovsky

2. Jiri Lehecka vs [2] Holger Vitus Nodskov Rune



3. [1] Aisam-Ul-Haq Qureshi / David Vega Hernandez vs [3] Romain Arneodo / Tristan-Samuel Weissborn



