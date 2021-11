Calendario ATP: Ufficiale. L’ATP Cup parte il 01 Gennaio a Sydney. Il primo mese sarà tutto in Australia

L’ATP ha portato un po’ di chiarezza su quello che sarà il primo mese della stagione. Il calendario di gennaio è stato rilasciato, con alcune novità.

Prima di tutto, la stagione inizierà veramente il primo giorno dell’anno, con l’ATP Cup che prenderà il via il 1° gennaio, con 10 milioni di dollari di montepremi e 16 nazioni in gara, a Sydney.

Per il resto ci saranno quattro tornei in preparazione degli Australian Open ancora in una città da determinare, con una forte indicazione che potrebbe essere Sydney, una città con meno restrizioni di Melbourne, ad ospitare questi eventi.

Due di loro avranno luogo durante l’ATP Cup – a partire dal 3 gennaio -, e altri due nella settimana esattamente prima del tabellone principale degli Australian Open.